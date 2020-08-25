Sahilde kaybolan gencin ailesi 4 yıldır üzüntü içinde bekliyor
İZMİR’İN ÇEŞME İLÇESİNDE ARKADAŞI İLE BİRLİKTE UYUYAKALDIKLARI DUBANIN DENİZE SÜRÜKLENMESİ SONUCU KAYBOLAN EDİRNELİ 35 YAŞINDAKİ ÇINAR GÜRSES’İN AİLESİNİN 4 YILDIR IZDIRAP DOLU BEKLEYİŞİ SÜRERKEN, DİĞER OĞLU DA BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDEN GÜRSES AİLESİ, AYNI ACIYI İKİNCİ KEZ YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİNİ BELİRTEREK, “ÖLDÜYSE KEMİKLERİ BULUNSUN KABRİ OLSUN” DEDİ.
İzmir’in Çeşme ilçesinde arkadaşı ile birlikte uyudukları dubanın denize sürüklenmesi sonucu kaybolan Edirneli 35 yaşındaki Çınar Gürses’in ailesinin 4 yıldır üzüntü içinde bekleyişi devam ediyor. Diğer oğlu da boğularak hayatını kaybeden Gürses ailesi, aynı acıyı ikinci kez yaşamaktan korktuklarını belirterek, “Öldüyse kemikleri bulunsun kabri olsun” dedi.
Edirne’de 2013 yılında oğlu Çetin Gürses’i Tunca Nehri’nde boğulması sonucu kaybeden Ahmet-Rabia Gürses çiftinin diğer oğlu Çınar Gürses de, 2016 yılında İzmir’in Çeşme ilçesinde üzerinde uyudukları dubanın halatlarının kopması sonucu denizde kayboldu. Aynı acıyı ikinci kez yaşamak istemeyen Gürses ailesi, 4 yıldır gelecek iyi haberi bekliyor.
4 yıldır kayıp olan oğlu Çınar’a ait bir bulgunun bulunması için her türlü girişimde bulunan Gürses ailesi, hiçbir sonuç alamayınca derin bir üzüntü yaşıyor. Her gün umutla oğlundan gelecek haberi beklemeye devam eden gözü yaşlı Gürses ailesi, yetkililere seslenerek yardım istedi.
Arkadaşının cesedi Yunanistan’da bulundu
Oğlu Çınar Gürses’in iş çıkışı arkadaşı Serdar Yalçın ile kıyıya bağlı dubanın üzerinde uyurken, dubanın halatlarının kopması sonucu denizde sürüklendiklerini ve oğlu Çınar’ın arkadaşlarını arayarak yardım istediklerinde, yardıma giden kişilerin Çınar’ı bulamadığını öğrendiklerini söyleyen anne Rabia Gürses, olaydan 9 gün sonra Serdar Yalçın’ın cesedinin Yunanistan’ın Fourni Adası’nda bulunduğuna dikkat çekti.
"Evlat acısı çekiyoruz, en azından kabri olsun yaşıyorsa da sesini duyalım"
Oğlu Çınar’ın öldüyse kemiklerinin bulunmasını istediklerini belirten gözü yaşlı anne Rabia Gürses, “Oğlumun en azından bir kabri, mezarı olsun. Bulunmayınca hep umutla yaşıyoruz gözlerimiz hep yollarda 4 yıldır evlat acısı çekiyoruz. Yaşıyor ise de sesini duyalım yeter” dedi.
Gürses ailesi, aynı acıyı ikinci defa yaşamaktan korkuyor
2013 yılında oğlu Çetin Gürses’i Tunca Nehri’nde boğulması sonucu kaybettiklerini anlatan anne Gürses oğlunun kendisine, “Anne sizden kimse ölmesin, olursa bana olsun. Ben ölürsem ya beyin kanamasından ya da boğulmadan öleceğim” dediğini belirterek, oğlunun banyo yaptıktan sonra balık tutmak için evden çıktığını akşamüzeri kendisini aradığını ve bir daha görüşemediğini söyledi. Gürses ailesi, aynı acıyı ikinci defa yaşamaktan korktuklarını dile getirdi.
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