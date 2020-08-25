banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Ronaldinho serbest bırakıldı
Ronaldinho serbest bırakıldı
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Mesaide topuklu ayakkabı kazası iş kazası sayılacak
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar?

Sahilde kaybolan gencin ailesi 4 yıldır üzüntü içinde bekliyor

İZMİR’İN ÇEŞME İLÇESİNDE ARKADAŞI İLE BİRLİKTE UYUYAKALDIKLARI DUBANIN DENİZE SÜRÜKLENMESİ SONUCU KAYBOLAN EDİRNELİ 35 YAŞINDAKİ ÇINAR GÜRSES’İN AİLESİNİN 4 YILDIR IZDIRAP DOLU BEKLEYİŞİ SÜRERKEN, DİĞER OĞLU DA BOĞULARAK HAYATINI KAYBEDEN GÜRSES AİLESİ, AYNI ACIYI İKİNCİ KEZ YAŞAMAK İSTEMEDİKLERİNİ BELİRTEREK, “ÖLDÜYSE KEMİKLERİ BULUNSUN KABRİ OLSUN” DEDİ.

Asayiş 25.08.2020, 10:03
Sahilde kaybolan gencin ailesi 4 yıldır üzüntü içinde bekliyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde arkadaşı ile birlikte uyudukları dubanın denize sürüklenmesi sonucu kaybolan Edirneli 35 yaşındaki Çınar Gürses’in ailesinin 4 yıldır üzüntü içinde bekleyişi devam ediyor. Diğer oğlu da boğularak hayatını kaybeden Gürses ailesi, aynı acıyı ikinci kez yaşamaktan korktuklarını belirterek, “Öldüyse kemikleri bulunsun kabri olsun” dedi.

Edirne’de 2013 yılında oğlu Çetin Gürses’i Tunca Nehri’nde boğulması sonucu kaybeden Ahmet-Rabia Gürses çiftinin diğer oğlu Çınar Gürses de, 2016 yılında İzmir’in Çeşme ilçesinde üzerinde uyudukları dubanın halatlarının kopması sonucu denizde kayboldu. Aynı acıyı ikinci kez yaşamak istemeyen Gürses ailesi, 4 yıldır gelecek iyi haberi bekliyor.

4 yıldır kayıp olan oğlu Çınar’a ait bir bulgunun bulunması için her türlü girişimde bulunan Gürses ailesi, hiçbir sonuç alamayınca derin bir üzüntü yaşıyor. Her gün umutla oğlundan gelecek haberi beklemeye devam eden gözü yaşlı Gürses ailesi, yetkililere seslenerek yardım istedi.

Arkadaşının cesedi Yunanistan’da bulundu

Oğlu Çınar Gürses’in iş çıkışı arkadaşı Serdar Yalçın ile kıyıya bağlı dubanın üzerinde uyurken, dubanın halatlarının kopması sonucu denizde sürüklendiklerini ve oğlu Çınar’ın arkadaşlarını arayarak yardım istediklerinde, yardıma giden kişilerin Çınar’ı bulamadığını öğrendiklerini söyleyen anne Rabia Gürses, olaydan 9 gün sonra Serdar Yalçın’ın cesedinin Yunanistan’ın Fourni Adası’nda bulunduğuna dikkat çekti.

"Evlat acısı çekiyoruz, en azından kabri olsun yaşıyorsa da sesini duyalım"

Oğlu Çınar’ın öldüyse kemiklerinin bulunmasını istediklerini belirten gözü yaşlı anne Rabia Gürses, “Oğlumun en azından bir kabri, mezarı olsun. Bulunmayınca hep umutla yaşıyoruz gözlerimiz hep yollarda 4 yıldır evlat acısı çekiyoruz. Yaşıyor ise de sesini duyalım yeter” dedi.

Gürses ailesi, aynı acıyı ikinci defa yaşamaktan korkuyor

2013 yılında oğlu Çetin Gürses’i Tunca Nehri’nde boğulması sonucu kaybettiklerini anlatan anne Gürses oğlunun kendisine, “Anne sizden kimse ölmesin, olursa bana olsun. Ben ölürsem ya beyin kanamasından ya da boğulmadan öleceğim” dediğini belirterek, oğlunun banyo yaptıktan sonra balık tutmak için evden çıktığını akşamüzeri kendisini aradığını ve bir daha görüşemediğini söyledi. Gürses ailesi, aynı acıyı ikinci defa yaşamaktan korktuklarını dile getirdi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Ağustos 2020
İmsak 04:44
Güneş 06:17
Öğle 13:11
İkindi 16:55
Akşam 19:56
Yatsı 21:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25