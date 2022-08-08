banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Kimse bizi bölemedi ve bölemeyecek
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Bu kilime paha biçilemiyor
Bu kilime paha biçilemiyor
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı
Japon gelin Türk kültürüne hayran kaldı

Sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde sahilde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, 3 saat sonra bulundu.

Asayiş 08.08.2022, 10:41
Sahilde kaybolan çocuk 3 saat sonra bulundu

Antalya’nın Serik ilçesinde sahilde kaybolan 4 yaşındaki çocuk, 3 saat sonra bulundu.

Kadriye Turizm Merkezi, ailesiyle denize girmek için sahile gelen 4 yaşındaki Berat Pırtık bir anda kayboldu. Ailesi ise panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların da katıldığı arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri denizden destek verdi.

Üç saat sonra bulundu

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonrasında küçük Berat’tan sevindirici haber geldi. Bir otelin su sporları bölümüne gittiği öğrenilen çocuk ailesine teslim edildi. Güzel haberi alan baba ise çocuğuna kucağına alarak gözyaşı döktü. Olay sonrası polis anne ve babayı ifadesini almak için emniyete götürdü.

“Allah ailesine bağışladı”

Arama çalışmalarına katılan bir genç, “Çocuk sahildeydi, kayboldu. Yaklaşık 3 saat aradık, bulamadık. Sağ olsun arkadaşlar buldu. Çok sevindik. Allah ailesine bağışladı" diye konuştu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu