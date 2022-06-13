banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı
Sanayi üretimi nisanda yıllık yüzde 10,8 arttı

Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi

Küçükçekmece Menekşe sahili ve Bakırköy Florya-Yeşilköy sahil hattında yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 1,5 ton kara midyeye el konuldu.

Asayiş 13.06.2022, 10:40
Sahil hatlarında kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ele geçirildi

Küçükçekmece Menekşe sahili ve Bakırköy Florya-Yeşilköy sahil hattında yapılan denetimlerde kaçak avlanılan 1,5 ton kara midyeye el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Küçükçekmece Menekşe sahili ve Bakırköy Florya-Yeşilköy sahil hattında kaçak midye avcılığına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde kaçak avlanılan 1,5 ton kara midye ile birlikte ayrıca, 1 midye toplama filesine, 50 kullanılmamış midye çuvalına ve 1 şamandıra da el konuldu. Canlılığını koruyan midyeler, ekipler tarafından tekrar denize bırakıldı.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu