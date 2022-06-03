Sahil Güvenlik Samsun’da 127 kişiyi boğulmaktan kurtarıldı

Samsun’da, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, son 6 yıl içerisinde meydana gelen boğulma olaylarında toplam 127 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Samsun Valiliği tarafından Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyon Toplantısı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Garnizon Komutanı Topçu Kd. Albay İbrahim Camcı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı SG. Kıd. Alb. Ahmet Bahadır, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla TCSG-DOST Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi’nde gerçekleştirilmişti. Toplantıda sunum yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri il sınırlarında yaşanan boğulma olaylarıyla alakalı verileri paylaştı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından Samsun’da son 6 yılda toplam 127 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Açıklanan bilgilere göre 2017’de 7 kişi, 2018 12 kişi, 2019’da 7 kişi, 2020’de 5 kişi, 2021’de 4 kişi ve 2022 yılında şu ana kadar 2 kişi olmak üzere toplam 37 kişinin de boğulma olaylarında hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan komutanlık tarafından son 6 yılda 119 ayrı olaya müdahalede bulunulduğu ifade edildi.

Toplantıda ayrıca Karadeniz’de boğulma vakalarının yaşanmasında en etkili unsur olan çeken akıntı (rip akıntısı) konusunda da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından son 3 yılda yapılan bilgilendirme faaliyetleri kapsamında toplam 18 bin 197 kişinin bilgilendirilip, broşür dağıtıldığı vurgulandı.