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Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Yunanistan’ın iddialarına videolu yanıt

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan’ın Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gözetiminde çok sayıda göçmenin Yunan kara sularına gönderildiği iddiasını yapılan açıklama ve video ile yalanladı. Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Asayiş 10.11.2021, 13:27
Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Yunanistan’ın iddialarına videolu yanıt

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan’ın Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gözetiminde çok sayıda göçmenin Yunan kara sularına gönderildiği iddiasını yapılan açıklama ve video ile yalanladı. Konuya ilişkin İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ve Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalar ile çok sayıda düzensiz göçmen taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan kara sularına girdiği ve Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönünde asılsız iddialarda bulunması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. İddianın yalan olduğunu video paylaşımı ile de ispat eden Sahil Güvenlik Komutanlığı, bahse konu olayda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilmeye çalışılan lastik bottaki 32 düzensiz göçmenin, Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanı ile Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca yapılan açıklamalarda, çok sayıda düzensiz göçmen taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan kara sularına girdiği ve Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönünde asılsız iddialarda bulunulduğu ifade edildi. Söz konusu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "09 Kasım 2021 tarihinde yaşandığı öne sürülen bahse konu olaya ilişkin olarak; saat 09.00’da İzmir ili Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan kara sularında 1 adet düzensiz göçmen botu olduğu ve bahse konu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga meydana getirilip, sürüklenmeye terk edilerek Türk kara sularına geri itilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, kendilerine yapılan tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk kara sularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılmıştır. Yunanistan unsurlarının, düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk kara sularını ihlal etmeleri Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yaptığı manevralar ile engellenmiştir. Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde olaya ilişkin iddia edilen bilgilerle birlikte yayınlanan fotoğrafın daha önce 02 Nisan 2021 tarihinde de kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığı daha önce yayınlanan haberlerde anlaşılmaktadır" denildi.

"İhtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya hazırız"

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın düzensiz göçün engellenmesi amacıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüğü ifade edilerek, şu sözlere yer verildi: ""Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gösterilen tüm çabalara rağmen Yunanistan unsurlarının Ege Denizi’nde düzensiz göçmenleri geri ittikleri, yaşanan bu geri itmelerin çoğunda düzensiz göçmenlerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldıkları, değerli eşyalarının alındığı, darp edildikleri, ellerinin kelepçelendiği, denize son derece elverişsiz can sallarına bindirilerek Türk kara sularına sürüklenmeye terk edildikleri ve hatta can yeleksiz olarak doğrudan denize atıldıkları birçok olay yaşanmış, göçmen ifadelerine de yansıyan bu olaylar defalarca uluslararası basın kuruluşları tarafından da kayıt altına alınarak tüm dünya basınında geniş yer bulmuştur. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır."

Bakan Yardımcısı Çataklı: "Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Çataklı, iddialara yönelik yaptığı açıklamasında, "Yunanistan! Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye’ye ’korsan devlet’ suçlamasında bulunmuş. Lütfen aynada gördüklerinizi Türkiye’ye yakıştırmaktan vazgeçin! Kameralar ve insanlığın vicdanı kayıtta" sözlerine yer verdi.

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