Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan savunmasız balıkçılara ateş açan Yunan unsurlarına kınama

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 Türk balıkçı teknesine Yunan unsurlarınca ateş açılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, yapılan tacizi kınadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 22 Şubat tarihinde Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından yapılan taciz hakkında açıklama yapıldı. 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurları tarafından ateş edildiği, açılan ateş sonucunda 1 mürettebatın bacağından yaralandığı belirtilen açıklamada, 112 Acil Sağlık ekibi ile birlikte olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildiği ifade edildi. Açıklamada, “Olay mahalline intikal eden Sahil Güvenlik botları tarafından herhangi bir Yunan unsuru tespit edilmemiş, bacağından saçma ile hafif yaralanan şahsa ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Sahil Güvenlik botunda yapılmış ve Çeşme Devlet Hastanesine intikali sağlanmıştır. Olayla ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir. Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur” denildi.