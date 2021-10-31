Sahil Güvenlik Komutanlığından ‘400 düzensiz göçmen’ açıklaması

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından 400 düzensiz göçmenin bulunduğu geminin Kamerun bayraklı olduğu belirtilerek, "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır" denildi. ?

?Komutanlıktan yapılan açıklamada, “İçerisinde yaklaşık 400 düzensiz göçmen olan sözde Türk bayraklı bir ticari geminin yardım talep ettiği ve gemiye Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından müdahale edildiği öğrenilmiştir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bahse konu gemide bulunan 400 düzensiz göçmenin sağlık durumlarından endişe duyulduğu, ticari geminin yardım talebinde bulunduğu ve olayın Yunanistan sorumluluk sahasında meydana geldiği dikkate alınarak en kısa sürede gerekli insani yardımın Yunanistan tarafından yapılması gerektiği, ticari geminin iddia edildiğinin aksine Türk bayraklı değil, Kamerun bayraklı olduğu, uluslararası hukuk kuralları kapsamında denizde yardıma ihtiyacı olan herkese bayrak tabiiyeti gözetmeksizin en kısa sürede gerekli insani yardımın yapılarak emniyetinin alınmasının gerektiği Yunanistan makamlarına iletilmiştir” denildi.

?Ayrıca yapılan açıklamada, “Kamerun bayraklı geminin Yunanistan makamları tarafından, en yakın liman olan Girit Adası’na intikal ettirilerek gemide bulunan kişilerin öncelikle can emniyetinin alınması beklenirken, bunun aksine gemi 180 deniz mili yedeklenerek 31 Ekim’de Bodrum önlerine kadar intikal ettirilmiş, olası bir geri itme durumuna karşı bölgede 2 Türk Sahil Güvenlik Botu ve 1 Mobil Radar görevlendirilmiştir. 48 saatten daha fazla süre boyunca denizde bırakılan düzensiz göçmenlerin 31 Ekim’de İstanköy Adası’na intikal ettirildikleri açık kaynaklardan öğrenilmiştir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazırdır” ifadelerine yer verildi.