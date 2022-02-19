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Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 11-17 Şubat arasında gerçekleşen 32 olayda bin 683 göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Asayiş 19.02.2022, 12:21
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 11-17 Şubat arasında gerçekleşen 32 olayda bin 683 göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 11-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 32 olayda bin 683 düzensiz göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı açıklandı.
Komutanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 11-17 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 32 olayda toplam bin 683 düzensiz göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır.”