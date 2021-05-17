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Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dünyaya insanlık dersi: 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmir Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmenin, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldığını duyurdu.

Asayiş 17.05.2021, 17:30
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından dünyaya insanlık dersi: 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı, İzmir Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 32 düzensiz göçmenin, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın dünyaya insanlık dersi vermeye devam ettiği belirtilerek, “16 Mayıs’ta İzmir Seferihisar açıklarında Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı” ifadesi kullanıldı.
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