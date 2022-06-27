Sahil Güvenlik Komutanlığı, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı emniyetli bölgelere tahliye etmek üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.