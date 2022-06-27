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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, selde mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya devam ediyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor
Asayiş 27.06.2022, 17:10
Sahil Güvenlik Komutanlığı, sel bölgesinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımızı emniyetli bölgelere tahliye etmek üzere çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.