Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışmalarında etkin rol oynuyor

Sahil Güvenlik Komutanlığının, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide kalan hayatları yaşama bağlayan profesyonelliği göz dolduruyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2021 Kasım ayı itibariyle denizlerde hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan 14 bin 708 kişiyi gerçekleştirilen operasyonlarla kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının profesyonel personeli, denizlerde zor durumda kalan ve yardıma ihtiyaç duyan her can ve canlının yerine kendisini koyarak en kısa sürede onlara ulaşmayı ilke edinen bir anlayışla görev yapan tek genel kolluk kuvveti olarak yer alıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı Kasım 2021 ayı itibariyle denizlerde zor durumda kalan ve hayatlarını kaybetme riski ile karşı karşıya olan 14 bin 708 kişiyi, gerçekleştirdiği etkinliği yüksek arama kurtarma operasyonlarının sonucunda, ölümün kıyısından alarak yaşama geri döndürdü.

Sadece denizlerde değil, zor durumda kalan herkese ellerini uzatıyorlar

Komutanlık, deniz ve hava unsurları ile gerçekleştirdiği tıbbi tahliye faaliyetleri ile de 2021 yılında 204 kişinin en yakın sağlık kuruluşuna transferini gerçekleştirerek mümkün olan en kısa süre içinde tıbbi yardıma ulaşmalarını sağladı. Türk Arama Kurtarma Bölgesi içinde seyreden gemilerle, adalarda ani gelişebilecek hastalık, kaza, yaralanma gibi durumlarda hayati tehlikesi olan hasta ve yaralıları en yakın sağlık kuruluşlarına denizden ve havadan nakledilmesini sağlayan Komutanlık, korona virüs pandemisi nedeniyle yardım talep eden kişileri de büyük bir gayret ve özveri ile sağlık kuruluşlarına transfer etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2020 yılında gerçekleştirdiği arama kurtarma operasyonları ile 12 bin 655 kişiyi de denizden sağ olarak kurtarmış ve 186 kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek tıbbi yardıma ulaşmalarını sağlamıştı.

Görevlerinin başında 7/24 hizmette

Ağır deniz ve hava şartlarında, hiç tanımadıkları insanları kurtarmak için hayatlarını riske atan ve kendilerini hayat kurtarmaya adayan Sahil Güvenlik profesyonelleri, insan yaşamının paha biçilemez değerini görevlerinin vazgeçilmez ilkesi haline getirerek, önce insan prensibi ile 7 gün 24 saat denizlerimizde kesintisiz şekilde görev yapıyor. Denizlerde karşılaşabilecekleri tüm zorlukların üstesinden gelmek üzere, aynı anda hem çok güçlü hem de çok duyarlı olabilecekleri vasıfları öğrenerek, günün ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun teknolojik imkan ve kabiliyetleri kullanacak yeterliliğe sahip olacak şekilde zorlu bir eğitim sürecinden geçerek yetiştiriliyorlar. Hayat kurtarmayı odak noktasına alan ve tüm görevlerinin önceliği haline getiren profesyonel Sahil Güvenlik personeli, son teknolojik imkanlarla donatılan ve gelişmiş yüksek süratli botlarda, gece görüş imkanına sahip hava unsurlarında, kapsama alanı yüksek mobil radarlarda görev yapmak üzere eğitiliyor.

Gelişen teknolojinin tüm getirilerini arama kurtarma operasyonlarına yansıtıyorlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir yandan denizde zor durumda olan her canlının yardımına en kısa sürede yetişirken diğer yandan da en kaliteli hizmeti en kısa sürede vermek üzere, her geçen yıl personelini, deniz ve hava unsurlarını, teknolojik imkan ve kabiliyetlerini geliştiriyor. Bazen denizin derinlerinde ROV (Remote Operating Vehicle-Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı) cihazı ile bazen ise ulaşılamaz kayalıklarda İCA (İnsansız Can Kurtarma Aracı) ile gerçekleştirdiği arama kurtarma faaliyetleri ile çaresizliği umuda dönüştüren Sahil Güvenlik personeli, büyük bir özveri ile gece gündüz ayırımı yapmaksızın çalışıyor. Yurdun her yerinde, tüm zorlukların üstesinden gelerek etkin arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülkedeki 85 farklı noktasında konuşlanmış durumda. Ülkenin sahil şeridinde operasyonel etkinliğini en yüksek seviyede sağlayacak şekilde konuşlanan Komutanlık, 4 Sahil Güvenlik Korveti, 108 Genel Maksat Sahil Güvenlik Botu, 83 Küçük tip bot, 14 Helikopter, 3 Uçak ve 19 Mobil Radar ile görev yapıyor.

Tüm dünyaya örnek

Yurdun egemenlik ve denetimi altında bulunan deniz alanlarında güvenlik ve emniyetin sağlanmasından sorumlu olan tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, sahip olduğu esnek ve etkili yapısı, gerçekleştirdiği etkin ve başarılı arama kurtarma operasyonları ile tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Dünyadaki tüm gelişmeleri takip ederek değişimlere ayak uydurmak üzere çaba sarf eden Sahil Güvenlik Komutanlığının sahip olduğu bu başarı düzeyi, yabancı ülkelerin sahil güvenlik personelinin eğitilmesi konusunda da Komutanlığa oldukça önemli bir sorumluluk yüklüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığının sahip olduğu bilgi ve deneyimler ile sahip olduğu deniz, hava ve kara unsurlarının teknolojik donanımı ve kullanımına ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığında yabancı ülkelerin Sahil Güvenlik Teşkilatlarında görev yapan askeri personele aktarılıyor. Komutanlığın, bugüne kadar 22 dost ve müttefik ülkeden eğitim verdiği personel sayısı 2 bin 47 kişiye ulaşmış durumda.

Yurdun en uç noktalarında, ağır deniz ve hava şartlarında her türlü zorluğun üstesinden gelerek gerçekleştirdiği etkin arama kurtarma operasyonları ile işte profesyonellik, işte azim, işte cesaret ve işte vatan sevgisi dedirten Sahil Güvenlik personeli, denizlerimizde tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için nöbet tutuyor.