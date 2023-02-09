Sahil Güvenlik Komutanlığı: “Çalışmalara tüm gücümüzle devam ediyoruz. Birlikte güçlüyüz”

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Çalışmalara tüm gücümüzle devam ediyoruz. Birlikte güçlüyüz” denildi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı bölgede yapılan çalışmalarla ilgili görüntü paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Çalışmalara tüm gücümüzle devam ediyoruz. Birlikte güçlüyüz” ifadeleri kullanıldı.