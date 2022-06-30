Sahil Güvenlik ekipleri, bir şahsın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi

İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir’in Seferihisar ilçesinin açıklarında bulunan bir şahsın kalp krizi şüphesi ile tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bilgisinin üzerine bölgeye ekip sevk etti.

İçişleri Bakanlığına bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında bulunan balık avlama gemisinde bir kişinin kalp krizi şüphesi ile tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile 1 Sahil Güvenlik botu sevk etti. Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan paylaşımda şunlar yer aldı:

“29 Haziran 2022 tarihinde saat 19.55’te, İzmir ili Seferihisar ilçesi açıklarında Türk Deniz Arama Kurtarma Bölgesi batı sınırında karaya 75 deniz mili açıkta seyir halinde olan balık avlama gemisinde bir şahsın kalp krizi şüphesi ile tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Helikopteri ile vatandaşımızın gemiden tahliyesi sağlanmış ve saat 21.10’da İzmir Ege Üniversitesi Hastanesine sağ ve bilinci açık olarak intikal ettirilmiştir.”