Sahibiyle denizde yüzerken kaybolan köpeği sahil güvenlik kurtardı
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Dultanköy açıklarında sahibiyle birlikte denize girerek birden gözden kaybolan köpek, sahil güvenlik ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Dultanköy açıklarında sahibiyle birlikte denize girerek birden gözden kaybolan köpek, sahil güvenlik ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Olay, Tekirdağ’ın Marmarereğlisi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahibiyle birlikte Sultanköy açıklarında köpeği ile birlikte denize giren vatandaş, Miço ismini verdiği köpeğini denizde yüzdüğü esnada kaybetti. Olay sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan sahil güvenlik ekipleri Sultanköy plajında çalışmalara başladı. Denizde arama yapan ekipler bir cisim görmesinin ardından, yeterince yaklaşılması sonucunda köpeğin iskele altında yüzdüğü tespit edildi. Saat 12.55’te “Miço” isimli köpek Marmarareğlisi Deniz Güvenlik Tim Komutanlığı Kontrol Tim Personeli tarafından sağ bir şekilde bota alınarak kurtarıldı. Köpeğin sahibine haber verilerek, güvenli bir şekilde teslim edildi.
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