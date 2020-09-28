banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Van Gölü'nde bir batık gemi daha gün yüzüne çıkartıldı
Piyasaların yönü
Piyasaların yönü
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
Aynı dalda hem şeftali hem elma!
İstanbul’da palamut bayramı
İstanbul’da palamut bayramı

Sahibinin gözü önünde, koskoca motoru 5 saniyede çaldı

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir hırsız park halindeki motosikleti gözle kaş arasında çaldı. 7 saniye süren hırsızlık olayında motosiklet sahibinin hırsızı yakalamak için koşuşturması fayda etmedi. Polis eşkali belirlenen hırsızı ve çaldığı motosikleti arıyor.

Asayiş 28.09.2020, 10:23
4

İlginç hırsızlık olayı gece saat 23:30 sıralarında Çarşı Mahallesinde meydana geldi. Fatih Korkmaz isimli şahıs 09 R 6153 plakalı motosikletiyle Çarşı mahallesi, Şehit Er Mehmet Aydın sokaktan geçerken bir arkadaşıyla karşılaşarak sohbet etmeye başladı. Sohbet uzayınca Fatih Korkmaz motosikletini park ederek arkadaşının yanına gitti. O sırada motosikletle oradan geçen ve kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs Fatih Korkmaz'a ait motosikletin anahtarının üzerinde olduğunu fark ettiler.

Etrafta bir tur attıktan sonra şahıslardan biri motosikletin yanına yaklaştı ve çalıştırarak oradan hızla uzaklaştı. Motosikletinin çalıştığını duyan Fatih Korkmaz hırsızın peşinden koştu ama yetişemedi. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında motosiklet sahibinin çalınan motosikletini ve hırsızı yakalamak için koşuşturması dikkat çekti.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
açık
Namaz Vakti 28 Eylül 2020
İmsak 05:26
Güneş 06:51
Öğle 13:00
İkindi 16:19
Akşam 18:59
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Fenerbahçe 3 5
8. Konyaspor 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Trabzonspor 3 4
11. Beşiktaş 3 4
12. Sivasspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Ankaragücü 2 1
17. Gençlerbirliği 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Altay 3 4
7. Akhisar Bld.Spor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Bandırmaspor 3 4
10. Giresunspor 3 4
11. Altınordu 2 3
12. Bursaspor 3 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 2 1
17. Menemen Belediyespor 2 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Everton 3 9
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. West Ham 3 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Celta de Vigo 3 5
5. Valencia 3 4
6. Real Madrid 2 4
7. Getafe 2 4
8. Villarreal 3 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Barcelona 1 3
11. Sevilla 1 3
12. Levante 2 3
13. Osasuna 3 3
14. Athletic Bilbao 2 3
15. Cádiz 3 3
16. Huesca 3 2
17. Real Valladolid 3 2
18. Eibar 3 1
19. Deportivo Alaves 3 1
20. Elche 1 0