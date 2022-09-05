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Sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edildi.
Asayiş 05.09.2022, 12:01
MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edildi.
Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş’a 3-2 yenildi. Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı. Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesine sevk edildi.
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|5
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|10
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|5
|10
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|5
|10
|8. Galatasaray
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|7
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|5
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|5
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|5
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|6
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|5
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|4
|4
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|3
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|1
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|O
|P
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|4
|10
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|3
|9
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|7
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|7
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|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
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|3
|5
|9. Samsunspor
|3
|5
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Adanaspor
|4
|4
|13. Tuzlaspor
|4
|4
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Almeria
|3
|4
|13. Girona
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Real Valladolid
|3
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0
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