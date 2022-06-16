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Sağlıkçıyı yaralama şüphelisi adliyede

Ordu’da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede çıkan arbedede sağlık görevlisini başından yaraladığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş 16.06.2022, 16:11
Sağlıkçıyı yaralama şüphelisi adliyede

Ordu’da geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede çıkan arbedede sağlık görevlisini başından yaraladığı iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen ve motosikletiyle elektrik direğine çarpan Sezer A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste Sezer A.’nın, tedavisini yapan Acil Tıp Teknikeri Şahin Demirci ile tartışarak hakaretlerde bulunduğu iddia edildi. Bu arada çıkan arbedede Sezar A., hastanenin muayene odasındaki perdelerden birisini tuttu, bu sırada perde demiri Şahin Demirci’nin kafasına düştü. Yaralanan sağlık görevlisinin şikayeti üzerine Sezer A. gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan Şahin Demirci, hastaneden taburcu edildi. Demirci’ye 5 günlük iş göremez raporu verildi.

Olayın şüphelisi Sezar A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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