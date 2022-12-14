Sağlıkçılar, saldırısına uğradıkları şahsın hayatını kurtarma anlarını anlattı

Gaziantep’te saldırıya uğrayan sağlık çalışanları, serumun geç getirildiği iddiasıyla kendilerine saldıran grup arasında yer alan ve olay sırasında kalp krizi geçirerek ’arrest’ olan hastanın hayatını kurtardı. Olay anında her şeye rağmen görevlerini yapmaya devam eden sağlık çalışanları, kendilerine saldıran şahsın hayatını kurtarma anlarını anlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi’nde yaşandı. İddiaya göre, serum için hastanenin acil servisindeki müşahede odasına yönlendirilen N.B. isimli hasta kadın ve 15 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir genç, kendilerine serumun geç takıldığını gerekçe göstererek hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına saldırmıştı. Yaşanan olay daha sonra büyümüş ve saldırganların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına dönmüştü. Olay nedeniyle toplam 5 sağlıkçı ile 2 güvenlik görevlisi yaralanmış, yaralanan sağlıkçılar başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kalp krizi geçirerek arrest olan saldırganı sağlıkçılara tekrar hayata döndürdü

Olay sırasında saldırganlar arasından yer alan N.B. isimli bir şahıs ise yüksek tansiyona bağlı kalp krizi geçirmiş ve arrest durumuna geçmişti. Kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi ise yine saldırdığı sağlıkçılar yapmış ve kalp masajı ile hayata döndürmüştü. Tekrar nabız alınan hasta, daha sonrasında ise Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

"Saldırıya uğrayan sağlıkçılar her şeye rağmen saldırganlardan birinin hayatını kurtarıyor"

Saldırıya uğrayan ve yaşanan olay sırasında her şeye rağmen sağlıkçıların görevini yaptığını söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Doktor Serdar Tolay, "Olay sırasında saldırganlardan bir tanesinin babası yere yığılıyor. Sağlıkçılarımız bakıyor ki şahısta tansiyon ve nabız yok. Sonrasında hemen müdahale ederek kalp krizi geçirdiği belirlenen ve arrest olan, yani kalbi durmuş hastayı tekrar hayata döndürüyorlar. Sonrasında ise hasta tedavinin devamı için Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yani sonuç itibariyle saldırıya uğrayan sağlıkçılar her şeye rağmen kendilerine saldıran şahısların hayatını kurtarıyor" dedi.

"İşimiz hastayı geri döndürmekti ve biz de işimizi yaptık"

Yoğun Bakım Sorumlusu Tansu Titiz Sayın ise saldırganın hayatını kurtarma anlarını anlattı. Tansu Titiz Sayın, "Acil serviste çok acil hasta olduğu söylendi bize. Öncesinde arkadaşlarımızın darp edilme olayından haberdar değildik. Sonrasında acil ekibi olarak acil hastaya müdahale etmeye başladık. Tabi bu sırada dışarıdan da sürekli kavga sesleri geliyordu. Bu esnada biz de hayat kurtarmaya devam ederek dışarı çıkmadık, dışarıdan kimse içeri girmedi. Güvenlik ekiplerimiz de bizi iyi korudu. Yani müdahale ederken de şahsın arkadaşlarımıza saldıran şahıslardan biri olduğunu öğrendik. Ama bizim işimiz hastayı geri döndürmekti ve biz de her şeye rağmen, bu olay hiç yaşanmamış gibi işimizi yapmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

Acil servis hemşiresi Arif Polat ise olay anlarını anlatarak şans eseri kendisine bir şey olmadığını belirterek, bu tür saldırıların son bulmasını istediklerini vurguladı. Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ve gözaltında bulunan 4 şahsın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.