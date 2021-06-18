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Sağlık personelinden sonra doktor da yumruklu saldırıya uğradı

Samsun’da dün sağlık personelinin yumruklu saldırıya uğradığı hastanede bugün de bir doktor, hasta yakınının saldırısına uğrayarak darp edildi.

Asayiş 18.06.2021, 16:15
Sağlık personelinden sonra doktor da yumruklu saldırıya uğradı

Samsun’da dün sağlık personelinin yumruklu saldırıya uğradığı hastanede bugün de bir doktor, hasta yakınının saldırısına uğrayarak darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin palyatif servisinde hastaya pansuman yapan sağlık memuru Hamza D. (56), hasta yakınının yumruklu saldırısına uğramış, 7 gün iş göremez raporu almıştı.

Bugün de aynı hastanenin kardiyoloji polikliniğinde doktora saldırı olayı yaşandı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. A.E., bir hasta yakınının yumruklu saldırısına maruz kaldı. Hasta H.Ö.’nün yanında bulunan yakını doktora arkadan yumruk atarak yere düşürdü. Aynı hastanenin acil servisine kaldırılan doktor, saldırgandan şikayetçi oldu.

Kimliği belirsiz saldırgan ise olaydan sonra kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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