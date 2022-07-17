Sağlık personeli hastanede ölü bulundu

Samsun’da 2 çocuk babası 36 yaşındaki anestezi teknisyeni, görev yaptığı hastanede ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesindeki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Günübirlik Ameliyathanesinin lavabosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası anestezi teknisyeni Enes Kuyuldar (36) hastanede nöbetçi olduğu sırada lavaboya gitti. Sabah arkadaşları yerinde olmadığını fark edince kendisini aramaya çıktı. Enes Kuyuldar lavaboda ölü olarak bulundu. Olay polise haber verildi. Kuyuldar’ın cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Enes Kuyuldar’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Eşinin de aynı hastanede hemşire olduğu öğrenilen Kuyuldar’ın cenazesi, hastane önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Bingöl’e gönderildi.