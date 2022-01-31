Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, yaklaşık 2 saat 20 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.
Sağlık ocağının korkuluklarını çalan şüpheliler yakalandı
Hatay’ın Payas ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinin demir korkuluklarını çaldığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Asayiş 31.01.2022, 17:40
Hatay’ın Payas ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinin demir korkuluklarını çaldığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde meydana gelen bin 900 lira değerinde 370 kilo, 11 parça korkuluk demiri ve 4 adet korkuluk direği çalınması olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin tespit edilmesine ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmada; olayı gerçekleştiren şahısların A.A. ile Ş.A. olduğu tespit edildi.
Polis, A.A. ile Ş.A isimli hırsızlık şüphelisi şahısları ve çaldıkları demir korkuluklarla yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında “işyerinden ve kurumdan hırsızlık” suçundan adli işlem başlatıldı.