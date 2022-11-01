Sağlık ocağında çıkan yangın korkuttu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 3 Nolu Sağlık Ocağı’nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Turgutlu ilçesindeki 3 Nolu Sağlık Ocağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık ocağındaki jeneratör yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Çatı katındaki terasta bulunan jeneratörün söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlanırken, yangına sağlık ocağında yakalanan vatandaşlar dumandan etkilenmemesi için personel tarafından dışarı çıkarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.