Sağlık kontrolüne götürülen kişinin öldürülmesi olayında bir tutuklama

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlısını, sağlık kontrolü için getirildiği hastane bahçesinde "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Harran ilçesine bağlı Narlıova Mahallesi’nde meydana geldi. Komşu iki grup arasında tarla sulama meselesi iddiasıyla çıkan kavgada 1 kişinin ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde şüpheli Mehmet E. (51) gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirilen şüpheli, araçtan indirildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Mehmet E., müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Öldürülen Mehmet E.’nin cenazesi ise otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Morg önünde ve çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan otopsinin ardından ceset, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.