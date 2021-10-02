banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar

Sağlık kontrolünde kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Şanlıurfa’da sağlık kontrolüne getirilirken güvenlik güçlerinin elinden kaçan hükümlü vatandaşlar tarafından yakalandı.

Asayiş 02.10.2021, 00:06
Sağlık kontrolünde kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Şanlıurfa’da sağlık kontrolüne getirilirken güvenlik güçlerinin elinden kaçan hükümlü vatandaşlar tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şahıs araçtan indirildiği sırada güvenlik güçlerinin elinden kaçtı. Ekiplerin kovaladığı şahıs vatandaşlar tarafından yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs tekrar emniyete götürüldü.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P