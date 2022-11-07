Sağlık ekiplerine saldırı anı kamerada

Avcılar’da hasta almaya giden sağlık ekiplerine taş ve sopalarla saldırın biri kadın 4 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıslar “Kasten Yaralama”, "Tehdit-Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi. Sağlık ekiplerine saldırı anı da güvenlik kamerasına yansırken, sağlık ekiplerini çağıran hastanın yakını saldırı anını anlattı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesinde dün sağlık ekipleri dün bir ikamet adrese hasta almak için gelen sağlık görevlileri, adres önünde bulunan bir kişiden yol istemesi sonucu biri kadın 4 şahsın taşlı sopalı saldırısına uğradı. İhbar üzerine ola yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olay yerine gitti. Yapılan çalışmalar da kimlik bilgileri tespit edilen F.Ş. isimli kadın şahıs ile D.Ş., R.İ., ve B.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, “Kasten Yaralama”, "Tehdit -Hakaret" suçlarından bugün tarihinde adli makamlara sevk edildi. Saldırı anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

“Bir insanda sağlık çalışanına karşı ne kadar bir öfke olabilir ki”

Ambulansı çağıran hastanın yakını Rojda saldırı anını anlattı, “ Dayım fenalaştı ambulans çağırdık. Kalp hastası ve kalp pili var. Ambulans kapıya geldiğinde yan komşular arabalarına çarptığını belirtiyorlar ama çarpma olmadı. Ambulans şoförüne sopalarla yumruk tekme vurma daha sonra kardeşleri yeğenleri geldi. Baya bir sağlık çalışanlarını darp ettiler. Dayım olay esnasında daha çok fenalaştı. Müdahale edemediler. Hepsinin yüzleri gözleri şişti. İkinci bir ambulans geldi. İkinci ambulansa da yine bu şekilde davrandılar. Üçüncü ambulans geldi. Polisler geldikten sonra olay sakinleşti. Polislerde ters kelepçe yaparak götürdüler. Bir insanda sağlık çalışanına karşı ne kadar bir öfke olabilir ki. Bize karşı bir öfkeleri olsa tamam ama bu sağlık çalışanlarına karşı bir öfke. Ambulans bir eve can kurtarmaya gelir bunların yaptığıyla can çıktı resmen” ifadelerini kullandı.