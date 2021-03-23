Sağlık ekipleri yangından etkilenen kuzuları oksijen maskesiyle hayata bağladı

Niğde’de bir ahırda çıkan yangında 171 kuzu telef oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, 112 ekipleri yangından kurtarılan kuzulara oksijen vererek hayata tutunmalarını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Küçükköy köyünde Uğur Karakoç’a ait yaklaşık 600 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören köylüler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Niğde Belediyesi ve Orman İşletmesi Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye ile AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonrası köylüler ve ekipler tarafından kurtarılan kuzulara sağlıkçılar hemen müdahale etti. 112 ekipleri yangından kurtarılan kuzulara oksijen vererek hayata tutunmalarını sağladı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, söndürülürken ilk belirlemelere göre yangında, 171 kuzu telef oldu.

İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.