Sağlık ekipleri çocuğu hastaneye götürebilmek için dil döktü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri devrilirken, diğeri boş arsaya girdi. Devrilen otomobilde bulunan 7 yaşındaki çocuk, korktuğunu belirterek hastaneye gitmek istemeyince, sağlık ekipleri çocuğu hastaneye götürebilmek için uzun süre dil döktü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 5044 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Alexandra Erbektaş’ın kullandığı 07 BBL 020 plakalı otomobil, Hatice Topraktaş’ın kullandığı 07 BDH 282 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden biri çarpmanın şiddetiyle yol ortasında devrilirken, diğer otomobil ise kaldırımı aşarak yol kenarındaki boş arsada durabildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Topraktaş, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uzun süre dil döktüler

Devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan ve başını aracın camına çarptığı bildirilen Ali Erbektaş (7), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye gitme teklifini kabul etmedi. Korktuğunu söyleyen küçük çocuk, sağlık ekibinin ve annesinin uzun süren çabaları sonucunda annesiyle birlikte ambulansa binerken, hastaneye götürülerek kontrolden geçirildi.