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Sağlık çalışanlarına ve kendisine çarpan otobüs şoförüne tepki gösterdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya yolunda karşıya geçmek isteyen kadına belediye otobüsü çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında şoka giren kadın, müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine, “Bırakın beni, benim bir şeyim yok” derken, kendisine çarpan otobüs şoförüne ise hakaret yağdırdı.

Asayiş 27.05.2022, 18:43
Sağlık çalışanlarına ve kendisine çarpan otobüs şoförüne tepki gösterdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya yolunda karşıya geçmek isteyen kadına belediye otobüsü çarptı. Meydana gelen kaza sonrasında şoka giren kadın, müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine, “Bırakın beni, benim bir şeyim yok” derken, kendisine çarpan otobüs şoförüne ise hakaret yağdırdı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına belediye otobüsü çarptı. Kadın, ayaklarından yaralanırken durum sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekiplerine bildirildi. Şokun etkisindeki yaralı kadın ilk olarak kendisine müdahale etmeye çalışan sağlık çalışanlarına “Bırakın beni bir şeyim yok” diyerek tepki gösterdi. Sedye ile ambulansa alınmak istenildiği esnada ise otobüs şoförüne hakaret yağdıran kadın, “Nerede o çarpan adam, nerede? Allah senin belanı versin, getirin onu buraya. Araba durmuştu, o geçti” diye bağırarak tepkisini dile getirdi.

Kaza sonrasında kadın hastaneye sevk edilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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