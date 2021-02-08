Sağlık çalışanlarına saldırı kameraya yansıdı

Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesinde bulunan Özel Deva Hastanesi'nde 15 gündür korona virüs tedavisi gören M.A.K. hayatını kaybetti. Hastane yetkililerince hazırlanan rapora ölüm nedeni olarak, Covid-19 yazılmamasını isteyen yakınları ret cevabı alınca sağlık çalışanlarına saldırdı.

Tartışma yumruklu, tekmeli saldırıya dönüştü

Sağlık çalışanlarına aile tarafından yapılan yumruklu, tekmeli saldırı hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayda biri hemşire 3 hastane görevlisi yaralanırken, hastanede ise maddi hasar medyana geldi.

Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.