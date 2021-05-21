Sağlık çalışanını darp eden şahıs serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan tıp merkezinde çocuğunu tedavi eden hemşireye darp ederken, araya giren doktora saldırdıktan sonra gözaltına alınan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Çarşamba günü 23.00 sularında Çayırova’da bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Muhammet Ç. adlı şahıs, rahatsızlanan çocuğunu tıp merkezine tedaviye götürdü. Tedavi edilen çocuğun damar yolu açılma işlemi sırasında ağladığını gören Muhammet Ç. çocuğunun canını yaktığı iddiasıyla hemşire Serhat Özcanlı ile tartışmaya başladı. Çocuğuna damar yolunun doktor tarafından açılmasını talep eden Muhammet Ç., doktorun damar açma işlemi yapmadığını söyleyen Özcanlı’ya yumrukla saldırdı. Aldığı yumruk darbesiyle yere düşen Özcanlı yaralanırken, olayı gören tıp merkezi çalışanları ise Muhammet Ç.’yi sakinleştirmeye çalıştı. Saldırgan tavırlarını sürdüren Muhammet Ç. ise araya girmek isteyen Dr. Yılmaz Aydın’a saldırdı.

Tıp merkezi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Muhammet Ç., gözaltına alındı. Aldığı yumruk darbesiyle yaralanan hemşire Özcanlı ise şahıs hakkında şikayetçi olarak, yapılan tedavisinin ardından, aldığı iş göremez raporu ile evinde istirahate gönderildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Muhammet Ç.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.