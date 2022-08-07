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Sağlık çalışanına makasla saldırdı

İzmir’in Foça ilçesinde hastanede tedavi gören alkollü şahıs, sağlık çalışanına makasla saldırdı.

Asayiş 07.08.2022, 15:51
Sağlık çalışanına makasla saldırdı

İzmir’in Foça ilçesinde hastanede tedavi gören alkollü şahıs, sağlık çalışanına makasla saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, denize atlayan alkollü şahıs polis ekipleri tarafından kurtarılarak sabah saat 06.20 civarında ambulansla Foça Devlet Hastanesine getirildi. Taşkınlık çıkaran şahıs, hastanede bulunan makaslardan birini alarak Acil Tıp Teknisyeni Kağan Kanat’a saldırdı. Dizinden yaralanan Kanat’a 10 dikiş atılırken, şahıs ise gözaltına alındı.

Kağan Kanat’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Türk Sağlık-Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Barış Koçak, sürecin takipçisi olduklarını, sendika olarak sağlık çalışanının yanında olduklarını bildirdi.

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