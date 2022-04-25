Sağlık çalışanına kafa atıp burnunu kıran sanık hakkında tahliye kararı

Ümraniye’de, Covıd-19 hastası olduğu sırada kendisini tedavi eden sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kıran sanık, 11 yıl 9 ay hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 10 Şubat 2022 tarihinde Covıd-19 olduğu sırada kendisini tedavi eden sağlık çalışanı görevli acil tıp teknikeri Mustafa Yaşar’a kafa atarak burnunu kıran Hakan Coşkun’un, “sağlık çalışanına yönelik tehdit” ve “kasten yaralama” suçlarından toplamda 11 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, müşteki Mustafa Yaşar ve Sağlık Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı salonda hazır bulundu.

‘Cezaevinde olmayı hak etmiyorum”

Sanık Hakan Coşkun savunmasında, “Öncelikle cezaevinde olmayı hak etmediğimi düşünüyorum. Olay günü Covıd-19 hastalığımın ikinci günüydü. Ağır şekilde hastaydım. Mobil ekip tarafından Ümraniye Devlet Hastanesi’ne götürüldüm. Doktor muayene ettikten sonra kan alınacağını söyledi. Yan tarafa geçtiğimde hemşire olarak görevli müşteki uyuyordu. Uyandırdım, uykudan uyandığı için tedirgin bir hali vardı. Sedyeye uzanmamı söyledi” dedi.

“Üzerime yürüyünce o anki panikle vurdum”

Müştekinin kalçadan iğne yaptığını ancak iğneyi çok şiddetli batırdığını anlatan Coşkun, “İğnenin girişini ve çıkışını ağır şekilde hissettim. Yerimden kalkamadım. Kalkmama yardımcı olmayarak bana ‘kalksana seni bekliyorum’ diye sert bir şekilde söyledi. Ben de ‘sizin eliniz ağır, size kan aldırmak istemiyorum’ dedim. Bunun üzerine ‘nereye gidersen git’ dedi. Odadan çıkıp kendisini şikayet etmeye giderken arkamdan geldi. Orada bulunan görevliyle konuşurken seslenerek ismini sordum. Bana küfür edip, üzerime yürüyünce o anki panikle gayri ihtiyari kendisine kafa ile vurdum. Beni öldüreceğini söyleyip aynı şekilde sinkaflı küfür etti. Korkup kaçmak istedim. Hasta olduğum için çok fazla kaçamadım. Polisler beni yakaladı” diye konuştu. Sanık avukatı, “Hasta Hakları Yönetmeliği gereğince müvekkilin tedavi edecek görevlileri seçme hakkı vardır. Bu hakkı kullanması nedeniyle müşteki olayı kişisel husumet haline getirmiştir. Bu nedenle müştekiye karşı kamu görevi sırasında, kamu görevinden dolayı gerçekleşmemiştir” dedi.

“’Sen artistsin’ diyerek yüzüme kafa attı”

Müşteki sağlık çalışanı Mustafa Yaşar da, “Sanığa kan verdikten sonra bir müddet koluna bastırması gerektiğinden ‘önce iğneyi yapalım’ dedim. Doktorun yazdığı ağrı kesiciyi yaptım. Canının yandığını söyledi. Yaklaşık 1-2 dakika kalkmadı. Kalkarsa kan alacağımı söyledim. Sanık ‘sen bilmiyorsun, bir pamuk bile koymadın. Sana kan aldırmam’ dedi. Ben de istemiyorsa aldırmayabileceğini söyledim. Söylenerek odadan çıktı. Sanık şikayet edeceğini söyleyerek adımı sordu. Ben de adımı söylemek zorunda olmadığımı, şikayet edecekse Bakanlığın beni bulabileceğini söyledim. Bana ‘sen artistsin, ben seni bulurum’ şeklinde sözler söyleyerek, yüzüme kafa ile vurdu. Burnum kırılmıştı. Peşinden koştum, şahıs bu sırada yere düştü. O an kendisine vurmak için elimi salladım. Ancak kendisine değdi mi bilmiyorum” dedi. Yaşar, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Bunun üzerine söz alan Sağlık Bakanlığı’nın avukatı, “Sanık, devletin tüm imkanlarını kullanarak, ambulansla hastaneye gelecek kadar hastayken, sağlık görevlisine kafa atıp yaralamıştır. Olay müştekinin kişiselleştirmesi olarak gösterilemez. Sanıktan şikayetçiyiz” dedi. Tekrar söz verilen sanık Hakan Coşkun ise, “7 yaşında bir kızım var. Yardıma ihtiyacı olan annem ve babam vardır” diyerek tahliyesini talep etti.

Mahkemeden tahliye kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Şubat 2022 tarihinde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde adli tıp teknikeri olarak görev yapan Mustafa Yaşar ile Covid hastası Hakan Coşkun arasında kan alma mevzusu yüzünden tartışma çıktığı anlatıldı. Tartışmanın üzerine Yaşar’ı tehdit eden Hakan Coşkun’un sağlık çalışanına kafa atarak burnunu kırdığı belirtildi. Coşkun’un "sağlık çalışanına yönelik tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.