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Sağlık çalışanına çarpıp kaçtı

Samsun’da hastanede çalışan sağlık çalışanı, motosikleti ile işe giderken otomobilin çarpıp kaçması sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Asayiş 06.05.2021, 10:31
Sağlık çalışanına çarpıp kaçtı

Samsun’da hastanede çalışan sağlık çalışanı, motosikleti ile işe giderken otomobilin çarpıp kaçması sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Merkezinde çalışan Cihat Serdaroğlu hastanedeki görevine giderken idaresindeki motosiklete, plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan sağlık personeli Cihat Serdaroğlu görev yaptığı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık çalışanına çarpan araç ise kaza yerinden kaçtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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