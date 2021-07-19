Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı

Bursa Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesinde görevli olduğu belirtilen kadın doktorun, hastalarına yönelik tavrı tepki çekti.

HASTALARINI KÖPEK YERİNE KOYDU

Hasta yakınları tarafından çekilen görüntülerde; bir kadın doktorun hastalara, "Size bakmıyorum, istediğin yere şikayet et" diyen doktor, "Güvenliği çağırın, gelip köpeklere mama versin" diye seslendikten sonra konuşmalarını şöyle sürdürdü, "Bakmıyorum, gidin artık bakmıyorum. Canımı mı alacaksınız. Yürü git, boşalt burayı" dediği duyuluyor.

"MESLEKİ CİDDİYETTEN AYRILMAMAK ESASTIR"

Tepki çeken görüntülerin ardından Sağlık Bakanlığı, hekim hakkında idari soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bursa'daki Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesinde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan olayla ilgili bir açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtilerek, "Olay günü nöbetçi hekimin acil ameliyata girmesi nedeniyle acile gelen yeşil alan hastalarının bir süre beklemesinden kaynaklı olarak bekleyen bir hasta ile bir başka hekim arasında tartışma yaşandığı anlaşılmıştır. Bu tartışmada hekimimizin üslubu ve mesleği ile bağdaşmayan ifadeleri bizi ziyadesiyle üzmüştür. Sağlık personellerimizin uzunca bir süredir zor koşullarda ve yoğun mesai ile çalıştıkları ve insani ölçülerde yıpranmış olmaları anlaşılabilir olsa da mesleki ciddiyetten ayrılmamak esastır. Bu kapsamda idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.