Sağlık Bakanı Koca’dan Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan 3 asker için taziye mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayımladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Mehmetçiklerimiz P. Tğm. Duabey Onur Öztürkmen, P. Uzm. Çvş. Mustafa Yıldız ve P. Söz. Er İsmail Ünal şehit düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz evlatlarımızın mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.