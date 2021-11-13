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Sağlık Bakanı Koca:"30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."
Sağlık Bakanı Koca:"30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."
Asayiş 13.11.2021, 18:00
Sağlık Bakanı Koca:"30 Ekim-5 Kasım arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz illerdeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz."