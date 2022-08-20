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Sağlık Bakanı Koca: “Mardin Derik’te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır”
Sağlık Bakanı Koca: “Mardin Derik’te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır”
Sağlık Bakanı Koca: “Mardin Derik’te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır”
Asayiş 20.08.2022, 22:56
Sağlık Bakanı Koca: “Mardin Derik’te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır”