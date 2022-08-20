banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak

Sağlık Bakanı Koca: “Mardin Derik’te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır”

Sağlık Bakanı Koca: “Mardin Derik’te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır”

Asayiş 20.08.2022, 22:56
Sağlık Bakanı Koca: “Mardin Derik’te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır”

Sağlık Bakanı Koca: “Mardin Derik’te bir tırın kalabalığın arasına girmesi ile meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 19’a yükseldi. 6’sının durumu ağır olmak üzere yaralı sayısı 26’dır”

Yorumlar (0)
26°
açık