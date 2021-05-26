Sağır ve dilsiz oğlunu öldüren babaya müebbet hapis

Kocaeli’de 11 yıl önce tartıştığı sağır ve dilsiz oğlunu arabada silahla vurarak öldüren baba, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Aralık 2008 yılında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yoldan geçen vatandaşlar, yol kenarında hareketsiz yatan bir şahsı görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, yol kenarındaki şahsın tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, bulunan cesedin sağır ve dilsiz olan Bülent Erdem’e ait olduğunu belirledi. Yapılan soruşturmada ise cinayetin faili bulunamadı. Yaşanan olaydan 11 yıl sonra cinayetin aydınlatılması için dosya tekrar açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, ifadelerinde çelişkiler olduğunu belirleyerek gözaltına aldığı baba Necmi Erdem’in tartışma sonrasında oğlunu aracında tabanca ile öldürdükten sonra yol kenarına attığını belirledi. İfadesi sonrası hakim karşısına çıkartılan Necmi Erdem çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

"İsteyerek yapmadım"

’Altsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan yargılanan Necmi Erdem, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Bülent Erdem’in annesi Hayriye Erdem katılırken tutuklu sanık Necmi Erdem SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada söz verilen Hayriye Erdem, eşi Necmi Erdem’den şikayetçi olmadığını ifade etti. Mahkemede son kez söz alan ve pişman olduğunu söyleyen baba Necmi Erdem ise, "Böyle bir olayın olmasını istemezdim. Çok pişmanım. İstemeyerek olan bir şeydi. Tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

"Müebbet hapis"

Mahkeme heyeti, sanık Necmi Erdem’in ’altsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.