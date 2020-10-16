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"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlamış

KAHRAMANMARAŞ’TA TRAFİKTE SEYİR HALİNDE OLAN BİR SÜRÜCÜ ARAÇLARIN SAĞINDAN GEÇEREK KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI. O ANLAR BİR BAŞKA ARAÇ İÇİ KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Asayiş 16.10.2020, 09:59
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"Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlamış

Kahramanmaraş’ta bir hafif ticari aracın, şeridin dışına çıkarak yolun en sağından giderek kazaya davetiye çıkarması görenleri şaşırttı

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolunda araç içi kamerası tarafından kaydedilen görüntüler bu kadarına da olmaz dedirtti. Trafikte seyir halindeki 46 plakalı hafif ticari araç, bir anda hızını artırarak seyretmeye devam etti. Yolun en sağ şeridinden seyreden araç, önünde giden otomobilleri sollamak yerine şeridin dışına çıktı. Yolun en sağından önündeki otomobilleri geçen araç, görenleri şaşırttı.

Kazaya davetiye çıkaran sürücü ilerledikten sonra gözden kayboldu.

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