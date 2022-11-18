Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Adana’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirirken, bir alt geçit araç trafiğine kapatıldı.

Akşam 20.30’da başlayan sağanak yağmur Adana’da hayatı olumsuz etkiledi. D-400 karayolunda bir alt geçidi su basınca güvenlik şeridi çekilerek yol trafiğe kapatıldı. Göle dönen yollarda araçlar kaldı. Birçok nokta da trafik kilitlendi.

(SRK-