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Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
Adana’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirirken, bir alt geçit araç trafiğine kapatıldı.
Asayiş 18.11.2022, 22:00
Adana’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirirken, bir alt geçit araç trafiğine kapatıldı.
Akşam 20.30’da başlayan sağanak yağmur Adana’da hayatı olumsuz etkiledi. D-400 karayolunda bir alt geçidi su basınca güvenlik şeridi çekilerek yol trafiğe kapatıldı. Göle dönen yollarda araçlar kaldı. Birçok nokta da trafik kilitlendi.
(SRK-