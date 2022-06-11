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Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Amasya’nın Taşova ilçesinde 30 dakika etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Asayiş 11.06.2022, 23:12
Sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Amasya’nın Taşova ilçesinde 30 dakika etkili olan sağanak hayatı felç etti.

Akşam saatlerinde başlayan yağmur Amasya’nın Taşova ilçesinin tamamında etkili olurken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmur nedeniyle sokaklar göle döndü, iş yerlerini su bastı.

Taşova’da yarım saat süren kuvvetli yağış, bazı cadde ve sokaklar yağmur suyuyla doldurdu. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehir merkezinde pek çok iş yerinde sel baskınları yaşandı. Belediye Hamamı deposunda bulunan yakacak odun ve talaşlar sel suları sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Nihat Yıldırım Parkı’nda bulunan jetonlu oyuncakların bulunduğu alan ise sular altında kaldı. Çalışanlar kürekler ve kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı.

Hamamcı Hasan Çelik, “Yağmur çok yağdığı zaman ben bu sorunları devamlı yaşıyorum. Şu anda talaşlarım ıslandı yine. Çok yağmur yağdığı zaman ıslanıyoruz. Yakıtlar mahvoluyor. Bunun bir önleminin alınması lazım” dedi.

(SS-

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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur