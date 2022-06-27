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Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi

Bolu’nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı’nın artan debisi Mengen-Eskipazar yolu ulaşıma kapattı.

Asayiş 27.06.2022, 14:40
Sağanak yağış dere yatakları ve karayollarına zarar verdi

Bolu’nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı’nın artan debisi Mengen-Eskipazar yolu ulaşıma kapattı.

Bolu’nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle Mengen Çayı’nın debisi yükseldi. Çayın yükselen debisi dere yataklarına ve karayoluna zarar verdi. Yağışların artması ihtimaline karşı Mengen-Pazarköy-Eskipazar yolu ulaşıma kapatıldı.

Bolu Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun yağış nedeniyle Mengen - Pazarköy çayının debisinin yükselmesi sonucu Bolu-Mengen-Eskipazar yolu tedbir amacıyla trafiğe kapatılmış, trafik Nazırlar 1-2 köprülerinden sağlanmaktadır. Yolun trafiğe açılması çalışmaları sürmektedir” denildi.

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