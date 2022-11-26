Sağanak yağış Cizre’de hayatı olumsuz etkiledi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ’Sarı Kodlu’ uyarılarının ardından Cizre’de dünden bu yana zaman zaman etkili olan sağanak yağış bugün de etkisini göstermeye devam etti. İlçede dün akşam saatlerinde aniden bastıran ve bugün de etkisini sürdüren yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar suyla dolu yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Gök gürültülü sağanak yağış yüzünden vatandaşlar evlerine gitmekte zor anlar yaşarken, tıkanan rögarlar vatandaşlar tarafından açılarak suyun kanalizasyona akması sağlandı. Bazı vatandaşlar da yağmur sularının binaların bodrum katına girmemesi için kum torbalarından setler yaparak önlem almaya çalıştı.