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Safranbolu’da otluk alandaki yangın ormana sıçramadan söndürüldü
KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN ORMANLIK ALANA SARMADAN SÖNDÜRME HELİKOPTERİNDE YARDIMIYLA SÖNDÜRÜLDÜ.
Asayiş 31.08.2020, 18:35
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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.
İlçeye bağlı Nebioğlu köyü Alabaş Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangını fark eden köylüler kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, Orman İşletme Müdürlüğü ile Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine de haber verildi. Yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın, çevredeki evlere ve ormana sıçramadan söndürüldü. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir kişi, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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