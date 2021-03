Safranbolu’da iki otomobil çarpıştı, biri 2 metreden aşağıya düştü: 2 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri yoldan çıkıp korkulukları yıkarak 2 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bostanbükü köyü yolundan çıkış yapan Metin C. yönetimindeki 34 FA 3461 plakalı Toyota marka otomobile Kastamonu istikametine seyir halinde olan Cem B. yönetimindeki 78 AG 061 plakalı Wolksvagen marka otomobil çarptı. Kazada Toyota marka otomobilde bulunan sürücü Metin C. ve Hatice C. (61) isimli yolcu yaralanırken, çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yoldan çıkıp korkulukları yıkarak 2 metre yükseklikten aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.