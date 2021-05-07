Safranbolu’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Emek Mahallesi Muradiye Caddesinde meydana geldi. Selçuk Emre G. (38) idaresindeki 78 AAD 756 plakalı Citroen marka otomobil, Yusuf Furkan G.(23) idaresindeki 78 AAK 272 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Hümeyra K.(16) ve Ayşegül K.(19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.