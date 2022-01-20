Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin ‘nitelikli dolandırıcılık’ davası başladı!

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde şirket kurarak, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan haklarında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin gün adli para cezası istenen Safiye Soyman ve Faik Ersoy çiftinin yargılandığı davada ilk celse görüldü.

İddiaya göre Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti, 2016 yılında Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kurdukları SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. şirketi üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdı. Şirket için yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün tedariki için anlaşan Eskişehir’de bir üretim tesisi sahibi vatandaşın şikâyeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame 1. Ağır Cezası Mahkemesince kabul edildi.

İddianameden

İddianamede sanıklar Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Berrin Canbolat hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istendi. Ayrıca cumhuriyet savcısı, suçun ‘zincirleme’ unsurlarının oluştuğu gerekçesiyle 3 sanık için de verilecek cezanın dörtte birinden, dörtte üçüne kadar artırılması talep etti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin tesisin gerçek sahibi Mehmet Faik Öztürk ve Safiye Soyman, diğer şüpheli Berrin Canbolat ismine şirketi kurduklarını savunmuş iseler de iş yeri çalışanı ve tüm tanık beyanlarından, pek çok kişiyi bu şekilde dolandırdıkları anlaşılmakla, şüphelilerin atılı suçlardan yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri gereğince cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.”

İlk celse görüldü

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, müşteki ve avukat beyanlarını dinledi.

“Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik”

Mahkemedeki beyanında, Faik Öztürk’ün kendisine ait şirketten yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün sipariş ettiğini, tanınmış kişi olmasından kaynaklı kendisine güvendiğini, ancak paranın sadece bir kısmının ödendiğini söyleyen müşteki, “Bizim şirketimiz unlu mamuller toptancısıdır. Faik Öztürk şirketimize gelerek bizden Bozüyük’te bulunan işletmesi için ürün almak istediğini söyledi. Kendisi ile anlaştık. Kendisine 100 bin TL ye yakın unlu mamullerde kullanılan ürün verdik. Karşılığında herhangi bir senet ya da kıymetli evrak almadık. Fatura düzenledik. Fatura düzenlediğimiz için senet yerine geçtiğini düşündük. Kendileri tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik. Az miktarda kısmi ödeme yaptılar, ancak başka ödeme yapmadılar” ifadelerini kullandı.

“Bizi oyaladı, reklam çekimlerinde olduğunu söyledi”

Beyanında Faik Öztürk ile aralarındaki ürün tedarik anlaşmasını ve yaşananları anlatan müşteki, “Bizimle ürün alımı konusunda anlaşma için Faik Öztürk geldi. Daha sonraki günlerde de Safiye Soyman ile birlikte geldiler, ancak ben kendisi ile görüşemedim. Berrin Canbolat’ı şikâyetçi olduktan sonra duydum. Berrin Canpolat ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Varlığından dahi haberdar değildim. Faik Öztürk kendisini bu işletmenin sahibi olarak tanıttı. Görüşmelerini o sıfatla yaptı. Satın almaları Faik Öztürk yaptı. Şirketin adı da Safiye-Faik müzik şirket idi. Kısmi ödemeyi şirketin muhasebecisi havale yoluyla bizim hesabımıza yaptı. Bu ödeme cüzi bir miktardı. Anlaşmamıza göre ödemeyi işletmeyi açtıktan iki ay sonra yapacaklardı ancak taahhütlerini yerine getirmedi. Faik Öztürk bir süre bizi oyaladı, reklam çekimlerinde olduğunu söyledi. Faik Öztürk ile baştan itibaren bir miktar üzerinde anlaşmamız olmadı. Aldığı malzemelerin tutarı 25 bin TL olunca bize ödeme yapacaktı. Sonra peyderpey malzeme almaya devam etti ve bize olan borcu 100 bin TL’ye ulaştı. Biz icraya vermeden önce kendisi ile görüşme yaptık. Bize maddi sıkıntılarının olduğunu ödeme yapacağını söyledi. Kendisi sanatçı olduğu için icraya verilmesinin sıkıntı oluşturacağını söyledi. Kendisinin iş yerinin kira borcunu da ödemediği için kira sözleşmesinin feshedildiğini duydum. Bundan sonra birkaç kez görüşme yaptık. Daha sonraki aramalarda kendisine ulaşamadım. Şikâyetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti, Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün savunmalarının alınması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Mayıs’a erteledi.