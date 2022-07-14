Safari kazasında can pazarı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde safariye giden turistlerin bulunduğu cip, Manavgat Barajı yolunda 200 metrelik şarampole yuvarlandı. Cip şoförü olay yerinde yaşamını yitirirken, 9 yaralıdan yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 1 kadının da hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yaralılar; sağlık, itfaiye, jandarma ve vatandaşlar tarafından 200 metre mesafedeki ambulanslara taşınırken, sayı fazla olunca yaralılardan birisi traktörün arkasında yukarı çıkarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Side Mahallesi’nde meydana geldi. Oymapınar Barajına safariye gittikten sonra Manavgat Barajında bulunan restorana yemek için giden turistleri taşıyan Hacı Bölükbaşı Dinç’in kullandığı 07 NZP 12 plakalı safari cipi, baraj yolunda yaklaşık 200-250 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada safari cipini kullanan Hacı Bölükbaşı Dinç (66) olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan 5’i Türk 9 turist araçtan etrafa savrularak yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, 200-250 metre mesafeden sağlık, itfaiye, jandarma ekibi ve vatandaşların yardımıyla ambulansların bulunduğu yere taşınırken, yaralılardan bir tanesinin sağlıkçının omuzunda bir süre taşındıktan sonra traktörün arkasında bulunan sele üzerine konulmak suretiyle yukarı taşındığı gözlendi.

Yaralılar etrafa savruldu

Kazanın ardından araç bir hendeğe takılarak durabilirken, araçta bulunan turistler etrafa savruldu. Yaralılara sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarmalar yardım etmeye çalışırken kazanın meydana geldiği yerin yakınında evi ve bahçesi bulunan vatandaşlar da yardıma koştu. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı.

Ambulansların tamamının olay yerinden ayrılmasının ardından kaza yerinden yola taşınan bir yaralı, ambulans gelene kadar üzerine perde örtülmek suretiyle güneşten korunmaya çalışıldı.

Turist hastanede hayatını kaybetti

Kazanın ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen kimliği belirsiz bir kadın turist, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.