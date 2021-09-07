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Şafak vakti drone destekli dev uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı

Bursa’da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 850 polis görev aldı. Gemlik merkezli şehrin bir çok noktasında yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Asayiş 07.09.2021, 08:13
Şafak vakti drone destekli dev uyuşturucu operasyonu çok sayıda gözaltı

Bursa’da şafak vakti eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 850 polis görev aldı. Gemlik merkezli şehrin bir çok noktasında yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın talimatıyla harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gemlik merkezli il genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonlarda, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Yunus Timleri, Narkotik Dedektör köpeği ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekibi katıldı. Özel Harekat ekiplerinin koç başlarıyla kapıları kırarken, yapılan baskın sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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