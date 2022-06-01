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Şafak vakti 46 şüpheli gözaltına alındı

Adana’da asayiş suçlarından aranan 46 şüpheli özel harekat polisinin de katılımıyla şafak vakti gözaltına alındı.

Asayiş 01.06.2022, 09:34
Şafak vakti 46 şüpheli gözaltına alındı

Adana’da asayiş suçlarından aranan 46 şüpheli özel harekat polisinin de katılımıyla şafak vakti gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, asayiş suçlarından aranan 46 şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu çerçevede ekipler, bugün şafak vakti özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda ekipler evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarken, bazı polisler de sokak girişlerinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Evlerdeki aramalarda, kaçak 255 cep telefonu, ruhsatsız 6 tabanca ve 3 av tüfeği ile 5 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yakalanan 46 şüpheli, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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